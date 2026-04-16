«Я не могу играть большие роли»: 89-летняя Светлана Немоляева рассказала, на что теперь соглашается в кино

Немоляева стала известна благодаря роли секретарши Ольги Рыжовой в культовом фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Картина вышла в 1970-х годах и принесла артистке всенародную любовь.

«Я не могу играть большие роли. Мне тяжело, трудно, я отказываюсь, если предлагают. А вот на маленькие соглашаюсь. Совсем недавно снялась в версии "Простоквашино" и в версии "Буратино". Это доставило мне удовольствие», — поделилась Немоляева.

Актриса объяснила своё решение физическими ограничениями.

Возраст не мешает ей работать над небольшими ролями, которые не требуют длительных съёмок.

Звезда также рассказала о своём отношении к тому, что её до сих пор узнают по роли Рыжовой. «Я человек совершенно простой, незакомплексованный. Премьера "Служебного романа" состоялась в 1970-х: прошло уже столько лет, я изменилась, постарела. Но меня по-прежнему узнают», — отметила артистка.

Немоляева призналась, что испытывает только благодарность к создателям фильма за эту роль.

Напомним, 18 апреля Светлана Немоляева отметит 89-летие. Актриса продолжает сниматься в кино и не собирается уходить из профессии.