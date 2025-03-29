«Я не могла дышать, могла только выживать»: Анна Седокова рассказала о жизни после смерти Яниса Тиммы

Анна Седокова прервала молчание и впервые рассказала о своей жизни после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. В беседе с The Voice певица призналась, что «не могла дышать» и не знала, как жить дальше.

По словам артистки, после трагедии она потеряла жизненные ориентиры и не знала, куда двигаться дальше. Анна Седокова призналась, что в момент смерти экс-супруга она лишилась всего и могла лишь «выживать». Обрушившийся шквал критики едва не сломил певицу окончательно.

«Я не понимала, как жить дальше, не то что писать музыку. <…> В какой-то момент мне казалось, что меня ненавидит весь мир. Я не выходила из дома три месяца. Я боялась людей. <…> В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», — поделилась Анна Седокова.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала, что особенно тяжело переживал смерть Яниса Тиммы ее 7-летний сын Гектор, для которого баскетболист стал «лучшим отцом». Случившееся также сильно ранило 20-летнюю дочь Анны Седоковой от первого брака Алину, живущую в США.

«Мы с сыном остались абсолютно одни. Янис был для него всем его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», — заявила певица.

Артистка считает, что многие решили «урвать минуту славы» и попиариться на ее личной трагедии, в то время как сама она хранила молчание.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова рассказала, почему отказалась от интервью за 10 млн рублей о смерти Яниса Тиммы.