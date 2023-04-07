«Я не курю»: 46-летняя Екатерина Гусева стыдится, что не имеет вредной привычки

Екатерина Гусева прославилась благодаря культовой роли в сериале «Бригада». После этого у актрисы началась головокружительная карьера. Сегодня знаменитость по-прежнему снимается в кино и выступает на театральной сцене. Несмотря на свою медийность, она ведет довольно уединенный образ жизни. Однако на этот раз Екатерина дала откровенное интервью порталу Prozvezd и поделилась некоторыми подробностями о себе.

Гусеву считают одной из самых красивых актрис России, несмотря на это, выяснилось, что даже она сталкивалась со многими комплексами. Оказывается, в детстве Екатерина стеснялась отсутствия вредной привычки у себя. Со временем знаменитость смогла побороть эти чувства, и помогла ей в этом актерская профессия, которая вмиг избавляет от «комплексов и зажимов».

«Мне было очень стыдно говорить, что я не курю, поскольку курили буквально все вокруг. А потом фраза осталась, но изменилась интонация, и я уже с гордостью стала декларировать, что не имею вредной привычки», — высказалась Гусева.

По словам Екатерины, в наше время очень важно быть собой. Именно это и дает ей ощущение внутренней свободы.

Кроме того, рассказала звезда «Бригады» и о секретах красоты. Оказалось, что актриса не сидит на диетах, не ходит в зал и ест много хлеба. Все это явно противоречит принятым стандартам по уходу за собой. Однако для отдохнувшего и хорошего вида Екатерине нужно лишь одно — «хороший дневной сон».

«После него на щеках появляется естественный румянец, а взгляд становится открытым и лучистым», — резюмировала знаменитость.

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