«Я не королева, не царица, но мне можно»: Алла Пугачева сделала заявление о статусе Примадонны

Певица Алла Пугачева сделала неожиданное заявление в первом интервью спустя несколько лет после эмиграции. В беседе с Екатериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) на YouTube артистка отказалась от присвоенного ей статуса Примадонны.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» призналась: она не любит, когда ее называют Примадонной. Алла Пугачева заявила, что не считает себя «царицей». По словам артистки, она лишь «женщина, которая поет».

«Ради Бога! Боже, как я ненавижу, когда мне говорят: «Примадонна». «Примадонна» — это название песни. Я изначально говорила, что я не королева, не царица. Я — женщина, которая поет. Мне все равно, каким голосом я буду петь. Я прошепчу. Но мне можно, потому что я не Примадонна, я — женщина, которая поет», — заявила Алла Пугачева.

По мнению знаменитости, только Людмила Гурченко заслуживает называться Примадонной. Именно ей посвящена песня Аллы Пугачевой «Примадонна».

«Для меня она — Примадонна. Она всю жизнь вела себя как Примадонна. Она жила как Примадонна», — отметила певица. На вопрос о том, что это значит, Алла Пугачева ответила: «Я — главное в твоей жизни. Я — главное во всем актерском мире. Пусть меня не признают, но я — первая. И последняя. Хотя бы для себя». Артистка призналась, что сама она не обладает такими качествами.

Алла Пугачева счастлива, что в свое время Федор Бондарчук уговорил Людмилу Гурченко сняться в ее клипе на композицию «Примадонна». Вспоминая об актрисе, певица раскрыла, что она всегда с уважением к ней относилась. Более того, у артисток было много общего.

«Мы не то чтобы дружили. Это не дружба, нет. Я настолько уважаю людей, которые старше меня, которые больше сделали, больше пережили. Какая дружба? Просто мы любили ходить в одинаковые ресторанчики», — поделилась знаменитость.

