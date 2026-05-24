«Я не хочу делать вид»: актриса Юлия Ауг призналась, что скучает по России

Об этом 55-летняя артистка сообщила в интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь».

Ауг стала известна благодаря ролям в сериалах «Бригада», «Московская борзая» и «Тайны следствия». После начала СВО актриса переехала в Эстонию, где продолжает работать в театре и кино. В беседе с журналистами Юлия не стала скрывать своих чувств к России. «Да, скучаю. И я этого не скрываю. Я не хочу делать вид, что я не скучаю. Там остались мои любимые друзья, там остались мои родные», — поделилась актриса.

Артистка подчеркнула, что не собирается притворяться равнодушной к стране, где прошла значительная часть её жизни и карьеры. Кроме того, в интервью Ауг прокомментировала резкую критику народного артиста России Олега Меньшикова в адрес спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. «Нельзя обесценивать и уничтожать», — заявила актриса, не согласившись с позицией именитого коллеги.

В том же разговоре Юлия упомянула ситуацию с режиссёром Александром Сокуровым, который был «отменён» на Венецианской биеннале.

Юлия Ауг работает в театре и кино более тридцати лет. Актриса прославилась не только благодаря сериальным проектам, но и ролям в кино и на театральной сцене.