«Я не диетолог, но и ты – не телеведущий»: Анфиса Чехова осадила Иосифа Пригожина

Анфиса Чехова организовала курсы для желающих сбросить линий вес.

Сама по себе идея похвальна, но способна ли ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» претендовать на серьезные знания в области диетологии?

Примерно в таком духе и задал Анфисе вопрос звездный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. И получил резонный ответ: «Я не диетолог, но и ты не телеведущий, Иосиф!»

И в самом деле, супруг Валерии – прежде всего успешный бизнесмен.

Чтобы рассеять сомнения подписчиков, Чехова рассказала, что многие годы интересовалась всевозможными диетами, так как «с детства была толстушкой».

Просто ее авторские курсы аккумулируют лучшие достижения современной диетологии.

«Я ничему не учу. Я потратила кучу денег на диетологов, все диеты перепробовала. Хочу сказать: куча непрофессионалов с дипломами. В моем путеводителе я не призываю сидеть на диетах. Я как человек, который делится опытом и мотивирует. Например, я отказалась от сахара семь лет назад».

Анфиса Чехова не причисляет себя к «инфоцыганам» и всячески подчеркивает, что всего лишь передает массам свой опыт.