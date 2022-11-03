«Я не деспот! Запретить ей не могу»: Марк Богатырёв о разногласиях с Арнтгольц

Актёр Марк Богатырев довольно редко дает интервью, но если на долю журналистов и выпадает такая удача, то можно смело ожидать эксклюзивных новостей. На этот раз звезда «Кухни» в разговоре со Starhit поделился подробностями семейной жизни с Татьяной Арнтгольц.

В понимании Марка, женщина является хранительницей домашнего очага. Мужчина не раз подчеркивал, что у его возлюбленной работа должна быть на последнем месте. Вот почему у актера с супругой нередко случаются разногласия.

На какое-то время Татьяна отошла от профессии, что вовсе не удивительно: рождение ребёнка и семейный быт куда важнее. Тем не менее сейчас артистка задействована в постановке «Тихий Дон», ведёт телепередачу и даже бывает на гастролях.. Богатырёв откровенно признался, что ему это не очень нравится. «Говорю: "Тань, я все понимаю, ты актриса – это хорошо, но мы же должны с тобой как-то вместе время проводить"», – рассказал Марк.

Несмотря на это, мужчина добавил, что они с супругой всегда идут на компромисс. Богатырёв убеждён, что Татьяна – самостоятельная личность, а потому он не в праве ей что-то запрещать. «Я не деспот! По столу кулаком бить никогда не буду», – резюмировал актёр.

ФОТО: личный архив Татьяны