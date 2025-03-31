«Я не чувствую себя стариком»: 90-летний Владимир Познер раскрыл свои увлечения

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что в свои 90 лет по-прежнему играет в теннис. Его слова приводит NEWS.ru.

Шоумен признался, что не считает себя стариком и сохраняет бодрость духа благодаря любимому делу.

«Мне завтра будет 91 год, а сегодня я играл полтора часа в теннис. Я не чувствую себя стариком, потому что, как я понимаю, старик — это человек немощный, у него болит все. Он согнанный, невеселый, как правило, весь в морщинах и так далее. Так я это понимаю», — заявил Познер, уточнив, что душой молодым можно быть и в 120 лет.

По мнению артиста, возраст — это не повод отказываться от привычек и интересов, которые приносят радость. Познер привел в качестве примера известного комедианта Джорджа Бернса, который дожил до 102 лет, не расставаясь с сигарами.

«И в одной телевизионной программе в Америке, когда ведущий его спросил, сколько он курит в день сигар, он ответил, что примерно 15. Ведущий поинтересовался, что на этот счет говорит доктор Бернса. На что тот ответил, что его доктор умер», — подытожил он.

Ранее Владимир Познер «как гражданин Франции» назвал правильным приговор Марин Ле Пен.