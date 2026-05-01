«Я не буду этого делать»: Мэрил Стрип чуть не отказалась от роли в «Дьяволе носит Prada» и удвоила гонорар

Об этом сообщает Variety.

Стрип стала известна благодаря десяткам ролей в кино и считается одной из самых титулованных актрис Голливуда. Роль жёсткой главреда глянцевого журнала Миранды Пристли принесла ей очередную номинацию на «Оскар» и стала одной из самых запоминающихся в её карьере.

Однако изначально актриса не горела желанием сниматься в картине. В программе Today она рассказала, что после прочтения сценария отказалась от предложения продюсеров. «Я прочитала сценарий — сценарий был отличным. Мне позвонили и сделали предложение, а я сказала: «Нет. Я не буду этого делать», — призналась звезда.

Но затем Стрип передумала. Она предвидела, что фильм станет успешным, и решила воспользоваться моментом. Актриса была готова даже уйти на пенсию, но перед этим хотела получить достойную оплату.

«Я хотела посмотреть, смогу ли я удвоить свой гонорар, и они сразу же ответили: «Конечно», — поделилась Стрип.

Продюсеры согласились на условия без промедления. Это говорило о том, что кандидатура актрисы была для них принципиальной.

Напомним, «Дьявол носит Prada» вышел на экраны в 2006 году и стал кассовым хитом. Фильм собрал более 326 миллионов долларов по всему миру и превратился в культовую картину о мире моды.