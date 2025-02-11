«Я назло ему вышла замуж»: Алена Водонаева раскрыла подробности отношений с погибшим женихом

Накануне Алена Водонаева сообщила о гибели ее бывшего жениха Антона Короткова в Курской области. Телеведущую глубоко тронула новость о смерти экс-возлюбленного, за которого она собиралась выйти замуж. В своем Telegram-канале экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась эмоциями после случившегося и раскрыла подробности отношений с погибшим мужчиной.

По словам знаменитости, сейчас ей «очень больно и очень плохо», а ее мама, которая хорошо знала Антона Короткова, «весь день плачет». Алена Водонаева призналась, что их отношения с погибшим возлюбленным были непростыми — они «часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли». Несмотря на это, телеведущая помнит «только хорошие моменты», а «плохих уже давно не помнит».

«Мы начали встречаться в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Романтика, страсть, драмы. Я забеременела в июне 2015 года. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, Лапино, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей (самостоятельно забеременеть)», — поделилась Алена Водонаева.

Избранник сделал знаменитости предложение руки и сердца, и они планировали пожениться в 2017 году, но расстались, когда до свадьбы оставалось меньше года. После разрыва Алена Водонаева нашла нового мужчину и вышла за него замуж «назло» Антону Короткову. Спустя годы экс-участница «Дома-2» называет этот поступок «глупостью».

«Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор. Мы долго были в статусе жениха и невесты, просто помолвлены, так как решили, что лучше всего будет пожениться в красивую дату 17.07.2017. Осенью 2016 года мы расстались. А в 2017 году, когда я получила предложение выйти замуж от своего второго мужа, я вышла. И очень быстро. Назло Антону. Чтобы посмотрел, что у меня в 2017 году свадьба-то состоялась. Какая глупость», — призналась телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Алена Водонаева раскрыла подробности гибели бывшего жениха.