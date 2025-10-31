«Я на него матом»: как Лолита чуть не потеряла ценные книги из-за страха перед мошенниками

Певица Лолита рассказала о последствиях столкновения с мошенниками, которые лишили её доверия к службам доставки. Артистка призналась, что теперь с подозрением относится к любым курьерам.

После инцидента с мошенниками Лолита полностью сменила все пароли и подала множество заявлений для своей защиты. Эта повышенная осторожность привела к курьёзному случаю — певица отказалась принимать посылку от крупной службы доставки.

«Мне звонит курьер, а я на него матом, я же знаю все. Выяснилось, что я забыла, что на гастролях купила книги по иконописи», — приводит слова знаменитости Пятый канал.

Три тяжелых книги общим весом 12 килограммов неделю не могли доставить адресату, пока ситуация не прояснилась.

Для дополнительной защиты артистка обратилась в МФЦ и установила самозапрет на кредитование. Исполнительница хита «На Титанике» отметила, что её память настолько блокирует всё, связанное с доставками, что это едва не лишило её ценной покупки.

Напомним, знакомые Лолиты не верят, что она могла стать жертвой мошенников. По их словам, звезда якобы придумала эту историю ради пиара.