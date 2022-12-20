«Я могу сматериться»: скандальная выходка Пугачевой повергла в шок знаменитостей

Совсем недавно известный хореограф Мигель дал откровенное интервью Юлии Меньшовой. Звезды обсудили не только путь к успеху мужчины, но и его сотрудничество с выдающимися представителями отечественного шоу- бизнеса. Мигель без стеснения рассказал о том, что самые плохие воспоминания у него остались от работы с Аллой Пугачевой.

В 2012 году они вместе трудились над концертом «Рождественские встречи», и, как выяснилось, во время репетиции произошла ситуация, которая охарактеризовала Примадонну эстрады не с самой лучшей стороны. По словам Мигеля, артистка начала в грубой форме ругаться на танцоров. Что стало причиной такого гневного поведения — хореограф не стал говорить на камеру, зато он после съемок пообещал Меньшой поделиться секретом.

«Я могу сматериться сейчас. Я был в шоке, когда все это произошло. Это стерло все. Это касалось напрямую тех людей, которые были в коллективе», — заявил танцор в интервью.

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