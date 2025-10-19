«Я люблю своего мужа. Мы вместе»: Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом

Объявившие о разводе Оксана Самойлова и Джиган на самом деле и не думают расставаться. Такое заявление появилось на странице модели в соцсети после взлома мошенниками.

Оксана Самойлова не скрывает: сейчас она переживает непростой период в жизни после тяжелого решения. Все усугубилось тем, что на этой неделе жена Джигана стала жертвой мошенников — злоумышленники взломали ее аккаунт в соцсети и пытались выманить у подписчиков деньги. Теперь мошенники пошли дальше и опубликовали в личном блоге модели пост, в котором заверили: она не собирается разводиться с мужем.

«Официальное заявление! Друзья, в последнее время в Сети появилось много слухов и домыслов относительно нашей семейной жизни… Мы благодарны всем, кто переживает и интересуется, но считаем важным внести ясность. Мы не разводимся. У нас крепкая и счастливая семья. Информация, которую распространяют некоторые СМИ и отдельные аккаунты в интернете, не соответствует действительности», — говорится в сообщении от лица Оксаны Самойловой.

Позднее на странице бизнесвумен появилось еще одно заявление, в котором она якобы утверждает: «Я люблю своего мужа. Мы вместе. И именно он стал моим источником вдохновения в том, что я делаю сейчас для вас».

Сама Оксана Самойлова пока не комментировала сообщения, опубликованные злоумышленниками.

Напомним, 6 октября модель подала на развод с Джиганом. Пара состоит в браке 13 лет, у них четверо детей. Причина разрыва не называется, но незадолго до этого Оксана Самойлова призналась в личном блоге, что «устала быть сильной». Примечательно, что звездная пара уже дважды расставалась: в первый раз — после рождения сына в 2020 году, а во второй — спустя пару лет. Тогда рэпер пристрастился к спиртному и намекал, что изменял супруге.

