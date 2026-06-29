«Я люблю Москву»: легендарный футболист Патрис Эвра в ушанке спел «Седую ночь» Шатунова

Как пишут СМИ, видео появилось в понедельник.

Патрис Эвра — легендарный защитник, пятикратный чемпион Английской премьер-лиги и победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед». За сборную Франции футболист провёл десятки матчей на крупнейших турнирах. На видео Эвра в традиционной русской ушанке танцует и подпевает культовой композиции российского певца. Пост футболист сопроводил текстом на русском языке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!»

Эвра пояснил, что песня «не отпускает» его уже полгода. Особую привязанность к российской столице он объясняет спортивными триумфами: в 2008 году «Манчестер Юнайтед» выиграл финал Лиги чемпионов в «Лужниках», а в 2018-м сборная Франции стала чемпионом мира в Москве.

«Я люблю Москву. В 2008 году выиграл здесь Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед", а в 2018-м сборная Франции стала там чемпионом», — поделился Эвра.

Напомним, Юрий Шатунов прославился как солист группы «Ласковый май». Композиция «Седая ночь» стала одним из главных хитов российской поп-музыки конца 1980-х — начала 1990-х годов. Певец скончался в 2022 году в возрасте 48 лет.