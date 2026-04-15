«Я купил его»: японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима высказался о российском фильме «Кракен»

Кодзима заинтересовался картиной после просмотра трейлера. Разработчик следит за работой российской кинокоманды, которая создала фильм «Т-34».

«Я хотел посмотреть «Кракена» (2025) от команды, создавшей «Т-34», с тех пор, как увидел трейлер. В начале этого года фильм был показан в ограниченном прокате на ежегодном фестивале «Неизведанная зона кино 2026», но я не смог его посетить. Теперь, когда вышел Blu-ray [с фильмом], я купил его», — поделился Кодзима.

Напомним, фильм «Кракен» вышел в прокат в 2025 году. Режиссёром картины стал Николай Лебедев, ранее снявший военную драму «Т-34», которая получила международное признание.