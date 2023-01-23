«Я хочу, чтобы ты знал»: Зарубина обратилась к бросившему дочку Александру Малинину

Кира Зарубина - дочь знаменитых родителей, звезды российской эстрады Александра Малинина и советской певицы Ольги Зарубиной.

С раннего детства Кира жила в Америке, где ходила в англоязычную школу.

Вероятно, именно в связи с тем, что всю сознательную жизнь Кира прожила в штатах, своим родным языком она считает английский. Несмотря на нападки со стороны нескольких патриотически настоянных деятелей культуры, Кира заслужила популярность и на родине. Несколько раз Зарубина появлялись в рейтинговых передачах и ток-шоу «Пусть говорят» и «Секрет на миллион».

Звездная мама к слову, не скрывает своего недоумения по отношению к оставившему семью Малинину, однако же настроена весьма миролюбиво:

«Я была бы рада их общению, - говорит она в эксклюзивном интервью изданию ProZvezd, - а Малинину я обращусь лично: Саша, хочу чтобы ты знал, как бы ты к Кире не относился, будешь ты с ней видеться или нет, знай, что в руке нашей дочери всегда для тебя есть стакан воды, который дочь тебе подаст, если ты будешь в этом нуждаться».