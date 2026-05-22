«Я иногда в отчаянии от того, как я выгляжу»: 69-летняя Татьяна Догилева впервые за долгое время вышла в свет

Догилева стала известна благодаря ролям в культовых советских фильмах и продолжает сниматься в кино. Звезда картин «Дайте жалобную книгу» и «Забытая мелодия для флейты» долгое время избегала светских мероприятий.

На церемонии АПКиТ актриса выбрала элегантный образ в стиле современного оверсайз-минимализма: лаконичный черный топ, прямые классические черные брюки и длинную струящуюся рубашку-кардиган свободного кроя оттенка кофе с молоком. Догилева выглядела потрясающе и много улыбалась. Она активно общалась с гостями церемонии и позировала фотографам на красной дорожке.

В интервью журналистам актриса откровенно призналась в своих переживаниях.

«Я иногда в отчаянии от того, как я выгляжу», — поделилась звезда.

Догилева также рассказала о личной жизни: актриса сепарировалась с взрослой дочерью, которая теперь живёт самостоятельно, а с бывшим мужем поддерживает дружеские отношения.

«Она живёт своей жизнью, мы сепарировались», — отметила Догилева.

Напомним, церемония вручения XIII Премии АПКиТ прошла 19 мая 2026 года в конгресс-центре ЦМТ в Москве. Награды вручали в 25 номинациях. На красной дорожке также появились актрисы Светлана Иванова и Алёна Яковлева, телеведущий Александр Цекало, певец Тимур Родригез и другие звёзды российского шоубизнеса.