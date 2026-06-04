«Я хочу сниматься у вас»: Том Холланд поставил ультиматум Sony ради роли в «Одиссее» Нолана

Как пишет журнал GQ, даты старта съёмок обоих проектов совпадали, и актёру пришлось выбирать между франшизой и работой с легендарным режиссёром.

Том Холланд стал известен благодаря роли Питера Паркера — Человека-паука в киновселенной Marvel. Актёр снялся уже в трёх сольных фильмах франшизы и нескольких проектах студии, где его герой появлялся эпизодически. Сейчас на подходе четвёртая часть супергеройской саги.

Холланд предупредил и Нолана, и руководство Sony о необходимости переноса одного из проектов. Режиссёр «Оппенгеймера» предложил британскому актёру роль Телемаха — сына главного героя в экранизации поэмы Гомера.

«Послушайте, я хочу сниматься у вас, но ради этого мне придётся перенести другой проект», — поделился Холланд в беседе с изданием.

В итоге студия Sony пошла навстречу звезде и сдвинула сроки производства «Человека-паука 4». Решение далось непросто — франшиза приносит компании колоссальные доходы, а график съёмок был расписан заранее.

Напомним, ранее Холланд публично заявлял, что планирует уйти из роли Человека-паука по достижении 30 лет. Этот рубеж актёр перешагнул 1 июня 2026 года, однако пока остаётся в проекте. В интервью Empire он признался, что хочет передать эстафету новому поколению и помочь преемнику адаптироваться — так же, как когда-то ему помогал Роберт Дауни-младший.

Также мы писали, что Холланд снялся для летней обложки GQ вместе с Мэттом Деймоном и Робертом Паттинсоном — все трое исполнили главные мужские роли в «Одиссее» Нолана. Фотосессию для издания провели фотограф Алекс Прагер и стилист Джордж Кортина.