«Я ей не верю»: Юлия Савичева попала в проект Фабрика звёзд по блату
Знаменитая русская певица Юлия Савичева появилась в качестве гостя в набирающем популярность интернет шоу «Фабрика с Яной Чу», приуроченном к торжественному двадцатилетнему юбилею телепроекта «Фабрика звезд».
В эфире Савичева поделилась подробностями своего звездного пути. По словам артистки, к сцене ее тянуло еще с раннего детства, в то время как отец Юли Стас был коллегой тогда еще мало кому известного Максима Фадеева и играл с ним в музыкальном коллективе «Конвой».
- Однажды он (прим. Passion.ru) сел за пианино и увидел в отражении, как я танцую - рассказала Савичева, - собственно, после этого и предложил моим родителям, чтобы я попробовала выйти с ним на сцену.
Однако медиа-архивариус Даниил Доэрти, на протяжении многих лет коллекционирующий информацию о российском шоу-бизнесе, в правдоподобности этой истории сомневается.
Она говорит, что, как все нормальные участники, стояла в коридорах, но я в это, честно говоря, не верю», – заявил он.
Ну, не верь, - с улыбкой парировала его выпад Савичева. Конечно, я по блату прошл, петь не умела, но меня все равно взяли. Таланта же у меня ноль.