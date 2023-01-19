passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
13:54, 19 января 2023
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«Я ей не верю»: Юлия Савичева попала в проект Фабрика звёзд по блату

Знаменитая русская певица Юлия Савичева появилась в качестве гостя в набирающем популярность интернет шоу «Фабрика с Яной Чу», приуроченном к торжественному двадцатилетнему юбилею телепроекта «Фабрика звезд».

В эфире Савичева поделилась подробностями своего звездного пути. По словам артистки, к сцене ее тянуло еще с раннего детства, в то время как отец Юли Стас был коллегой тогда еще мало кому известного Максима Фадеева и играл с ним в музыкальном коллективе «Конвой».

  • Однажды он (прим. Passion.ru) сел за пианино и увидел в отражении, как я танцую - рассказала Савичева, - собственно, после этого и предложил моим родителям, чтобы я попробовала выйти с ним на сцену.

Однако медиа-архивариус Даниил Доэрти, на протяжении многих лет коллекционирующий информацию о российском шоу-бизнесе, в правдоподобности этой истории сомневается.

  • Она говорит, что, как все нормальные участники, стояла в коридорах, но я в это, честно говоря, не верю», – заявил он.

  • Ну, не верь, - с улыбкой парировала его выпад Савичева. Конечно, я по блату прошл, петь не умела, но меня все равно взяли. Таланта же у меня ноль.

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