«Я его никогда за певца не считал»: Филипп Киркоров высказался о Тимати

Срывание масок – штука рискованная. Особенно на популярном шоу, где в жюри сидят признанные мастера публичного эпатажа.

Попытка угадать, кто скрывается под маской Ворона, привела к весьма неприятной ситуации.

Посчитав, что Ворон – это Тимати, Филипп Киркоров заявил буквально следующее: «Почему ты скрывал столько времени, что умеешь петь? Вот эта твоя рэповая история – благодаря ей ты стал большой звездой».

Вот тут бы Филиппу и закончить. Но он позволил себе продолжение, которое уже получило широкий резонанс.

«Я его никогда за певца не считал, — признался, по-прежнему заблуждаясь, Киркоров, — а это потрясающий вокалист».

Потрясающим вокалистом на самом деле оказался молодой Ваня Дмитринко. Он пояснил, что постарался как мог изменить свой тембр для этого номера.

«Я не знал, как петь этот невероятный низ, но я его спел», - не без гордости заметил 18-летнй автор сингла «Венера-Юпитер».