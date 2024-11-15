«Я его люблю»: Слава заставила смущаться Натана на сцене

Певица Слава призналась в любви Нататну. Об этом она заявила в шоу «Царица» на канале «Пятница!», пишет StarHit.

Натан появился в шоу вместе с участницей проекта Ульяной Каракоз — они спели дуэтом песню «Радовать». Славу, которая сидит в членах жюри, так впечатлил номер, что она расхвалила Натана.

«Вы здорово очень спели, вы молодцы. Ульяна, извиняюсь, знаю, что вы волнуетесь… Но, раз я здесь, не могу не сказать: я просто так люблю Натана — не можете себе представить как! Господи, когда я его вижу, а когда я его слышу — все!» — заявила она.

Музыкант на слова коллеги отреагировал улыбкой и немного засмущался. Слава и не думала останавливаться в комплиментах.

«Но сегодня у него случился творческий косяк: Натан затмил участницу. Или я так думаю, потому что так его люблю? Не знаю, не могу ничего с собой поделать», — добавила она.

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