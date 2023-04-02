«Я душой с вами»: Кристина Орбакайте не пришла на премьеру фильма «Любовь Морковь-4»

Звезда сиквела «Любовь-морковь», лауреат премии «Золотой граммофон», исполнительница хита «Нравишься» Кристина Орбакайте начала готовиться к новым концертам.

Об этом сообщил в беседе с журналистами ее концертный директор Александр Качан. На вопрос о том, когда состоится выступление, он ответил, что это пока неизвестно. То же касается и места проведения – оно еще не определено.

В социальных сетях сети идет обсуждение того, насколько Кристина солидарна со своей матерью Аллой Пугачевой, которая, как известно, покинула Россию. Александр Качан отметил, Кристина Орбакайте от родины не отказывалась.

23 марта большим разочарованием для всех, кто пришел на премьеру фильма «Любовь-морковь-4. Восстание машин», стало то, что Орбакайте - исполнительницы главной женской роли – там не было. Как объяснили организаторы мероприятия, она не смогла посетить премьеру из-за большой занятости.

Сама Орбакайте в своем видеообращении сказала просто: «К сожалению, не могу быть со своей группой, с моими коллегами, с Гошей — моим замечательным киномужем, со зрителями. Я душой с вами…»