«Я думаю, в 72 года пора научиться правильно подтягиваться»: доктор Мясников показал упражнение на турнике без футболки

Доктор Мясников стал известен благодаря программе «О самом главном» на канале «Россия 1», где он рассказывает о здоровье и медицине. Врач также ведёт свой Telegram-канал, где делится с подписчиками полезной информацией и личными наблюдениями.

В своём телеграме Мясников опубликовал видео, на котором он в одних штанах без футболки выполняет подтягивания на турнике. Врач объяснил, что всю жизнь занимался этим упражнением, но делал его неправильно.

«Я всю жизнь подтягиваюсь, люблю подтягиваться, много подтягиваюсь, но подтягиваюсь хаотично, и я знаю, что неправильно», — поделился доктор.

Он подчеркнул, что решил исправить эту ситуацию.

«Я думаю, в 72 года пора научиться правильно подтягиваться», — отметил Мясников.

Ранее в программе «О самом главном» доктор Мясников призвал россиян сдать анализ на гепатит С хотя бы раз в жизни. Врач объяснил, что это заболевание часто протекает бессимптомно, поэтому важна профилактическая диагностика.