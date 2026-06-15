НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 июня 2026, 09:31
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«Я делала аборт из-за него»: Дана Борисова пытается искупить вину перед дочерью после лет алкоголизма

Телеведущая Дана Борисова, отметившая 50-летний юбилей, старается загладить вину перед дочерью Полиной Аксеновой за годы алкоголизма. Борисова вмешалась в личную жизнь дочери, отвадив взрослого бойфренда, и оплатила ей пластическую операцию.
«Я делала аборт из-за него»: Дана Борисова пытается искупить вину перед дочерью после лет алкоголизма

Об этом пишет NEWS.ru.

Борисова стала известна в начале 1990-х годов, когда начала карьеру на федеральном телевидении. В 17 лет она уже работала на ТВ, а в 20 стала секс-символом после съемки для журнала «Плейбой». Блондинка была лицом культовых программ того времени, работала вместе с Андреем Малаховым.

Годы алкоголизма телеведущей пришлись на детство её дочери Полины. Этот период закончился депрессией, увольнением и реабилитацией. Теперь Борисова пытается восстановить материнско-дочерние отношения.

Она помогла дочери избавиться от взрослого бойфренда и оплатила пластическую операцию, подарив Полине новую внешность.

«Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог ее оставить», — призналась Борисова, вспоминая собственную бурную молодость.

Телезвезда рассказала о своём первом мужчине — начальнике из передачи «Армейский магазин», который был женат. Этот роман закончился абортом.

Напомним, Дана Борисова родилась в Белоруссии 13 июня 1976 года. 13 июня этого года она отметила круглую дату — 50-летний юбилей. Дочь Полина Аксенова опубликовала большое поздравление матери в своём личном канале. Это стало знаком примирения после трудных лет.

Автор:Александр Смирнов
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