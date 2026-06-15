«Я делала аборт из-за него»: Дана Борисова пытается искупить вину перед дочерью после лет алкоголизма
Об этом пишет NEWS.ru.
Борисова стала известна в начале 1990-х годов, когда начала карьеру на федеральном телевидении. В 17 лет она уже работала на ТВ, а в 20 стала секс-символом после съемки для журнала «Плейбой». Блондинка была лицом культовых программ того времени, работала вместе с Андреем Малаховым.
Годы алкоголизма телеведущей пришлись на детство её дочери Полины. Этот период закончился депрессией, увольнением и реабилитацией. Теперь Борисова пытается восстановить материнско-дочерние отношения.
Она помогла дочери избавиться от взрослого бойфренда и оплатила пластическую операцию, подарив Полине новую внешность.
«Я даже делала аборт из-за него, так как он очень любил свою жену и не мог ее оставить», — призналась Борисова, вспоминая собственную бурную молодость.
Телезвезда рассказала о своём первом мужчине — начальнике из передачи «Армейский магазин», который был женат. Этот роман закончился абортом.
Напомним, Дана Борисова родилась в Белоруссии 13 июня 1976 года. 13 июня этого года она отметила круглую дату — 50-летний юбилей. Дочь Полина Аксенова опубликовала большое поздравление матери в своём личном канале. Это стало знаком примирения после трудных лет.