«Я даже не знаю кто это»: Ирина Алфёрова прокомментировала слухи про пощечину Павла Воли

Недавно сеть всколыхнул скандал, затронувший представителей сразу дух школ отечественного шоу-бизнеса – новой, резидента проекта Comedy Club Павла Волю и старой – звезду фильма «Д’артаньян и три мушкетёра» Ирину Алфёрову.

Сообщалось, что Алферова якобы ударила Волю по щеке за нелицеприятные слова в адрес своего мужа, российского актёра Сергея Мартынова.

Узнав о проделках в жёлтых СМИ, актриса сильно удивилась: «Сейчас везде одни гадости. Прихожу после спектакля, а муж говорит: про тебя опять там в интернете... Оказывается, я удалила какого-то Волю. Я даже не знаю, кто это», – рассказала актриса изданию Газета.Ru.

Алферова подчеркивает, что история с Павлом – выдуманная. «Я потом узнала, что он талантливый, хороший», – с обидой на журналистов, говорит заслуженная артистка РФ.