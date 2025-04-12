«Я чувствую единственное желание — заснуть»: Лолита честно высказалась об отмене своих концертов

Певица Лолита Милявская раскрыла, как сейчас обстоит ситуация с отменой ее концертов в России после скандала. В беседе с Kp.ru перед выступлением в Кремлевском дворце в честь рождения «Авторадио» артистка заявила, что, несмотря на проблемы, продолжает работать.

По словам Лолиты, на данный момент ее концерты все еще продолжают отменять по стране, но она не прекращает участвовать в съемках и корпоративах. Более того, певица признается: у нее плотный график и «нет свободного времени».

«Нет, пока не наладилась (ситуация с отменой выступлений). Я ничего не делаю для этого, не знаю, что тут делать. У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня были как записи, съемки, корпоративная работа. Это все в моей жизни как было, так и есть», — поделилась Лолита.

Напомним, артистка оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама знаменитость называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов оценил шансы Лолиты вернуться на сцену. Музыкальный критик предположил, что выступления певицы отменяют «влиятельные люди где-то наверху», и она вряд ли сможет справиться с происходящим.