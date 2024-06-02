«Я читаю Святых Отцов и хожу в церковь»: куда пропала звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Маслова

Актриса Нина Маслова, которая сыграла в легендарной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», ведет затворнический образ жизни. В беседе с журналистами «Абзаца» она объяснила свое решение.

Так, по словам артистки, за последние шесть лет она потеряла почти всех близких людей. Никаких хобби у Масловой нет, садоводством и прочими подобными вещами она не занимается.

Поэтому чаще всего актриса сидит дома. Свободное время она посвящает чтению книг о медицине. Также она изучает священные писания и иногда ходит в церковь.

«Мне все это неинтересно, это все пустота. Я читаю Святых Отцов и хожу в церковь. Я думаю о своей прожитой жизни целыми днями», — поделилась Маслова.

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