«Я была строгой»: Ольга Орлова высказалась об ошибках в воспитании сына

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала об ошибках в воспитании сына. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Известно, что впервые артистка стала матерью в 2001 году – тогда 23-летняя Ольга родила сына от предпринимателя Александра Карманова. Сейчас наследник звезды сам находится в таком возрасте, однако по-прежнему живет с матерью.

Исполнительница призналась, что с Артемом «прошла все стадии, как надо и не надо», вследствие чего у юноши «наверняка имеются претензии и обиды».

«И гиперопека была, и повышенный контроль. Но всегда старалась держать баланс "кнута и пряника". Я была строгой мамой. Но очень старалась быть справедливой», — заявила 46-летняя певица.

В целом телеведущая оценивает отношения с наследником как хорошие и считает, что с возрастом Артем, как и все дети, «увидит воспитание родителей другими глазами».

Ольга Орлова в сентябре 2021 года вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий, а 6 февраля прошлого года родила от него дочь. Вместе с певицей живет и ее 23-летний сын от предыдущего брака. Орлова рассказывала, что у первенца пока нет возможности содержать семью, поэтому он не женится и не съезжает от нее.

Ранее Ольга Орлова объяснила отказ от пластики.