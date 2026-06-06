«Я была потрясена»: Анита Цой впервые экспортировала маринованные огурцы в Китай

Об этом артистка поделилась в интервью спецкору НСН в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Цой стала известна благодаря хитам 1990-х и 2000-х годов, включая песню «Романс», которая принесла ей победу на «Песне года». Помимо музыкальной карьеры, певица активно развивает бизнес — компанию по производству маринованной продукции «Цойкины рецепты».

Артистка призналась, что была потрясена выбором китайских покупателей. Жители Поднебесной заказали маринованные огурцы, помидоры и заправку для борща.

«Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи», — поделилась Цой.

По словам певицы, китайцы адаптировали традиционное русское блюдо под свои вкусовые предпочтения, добавляя в борщ рис и корейское кимчи вместо привычных ингредиентов.

Напомним, Анита Цой неоднократно рассказывала о своих бизнес-проектах. Ранее она объясняла, почему многие звезды терпят неудачи в предпринимательстве — по её мнению, творческие люди «бегут от умения считать» и не хотят вникать в финансовые вопросы.