«Я был слабым, но справедливым»: Денис Клявер рассказал о детстве и мудрых словах сына

Певец Денис Клявер стал участником ежегодного радиомарафона «День детства», который проводит Радио Romantika. Звезда рассказал о своем детстве, страхах и о том, как его сын философски подходит к жизненным ситуациям.

Исполнитель признался, что в детстве считал себя разгильдяем. С возрастом его жизнь изменилась, помимо обычной школы появилась музыкальная. Денис понимает, что родители правильно распределили его время, так как детей нужно занимать.

«Главное понять какой у них есть талант и максимально постараться привлечь в эту стезю, чтобы он развивался, даже стимулируя подарками. В детстве я думал, кому эта музыка нужна, а теперь благодарю маму, папу, бабушку, которые в свое время отправили в музыкалку», – поделился звезда.

Артист говорит, что в детстве ему часто доставалось от хулиганов.

«Я был слабым, но справедливым, поэтому меня периодически били. Но мне это тоже помогло: мне это надоело, и я пошел тренажерный зал», – рассказал певец.

Клявер подчеркнул, что благодаря этому начал развиваться и до сих пор держит себя в форме. А люди, которые с детства имеют все от природы, в какой-то момент могут перестать за собой следить.

Музыкант в эфире Радио Romantika признался, что все события в детстве пошли ему на пользу.

«Это школа жизни, которую мы прошли и благо без каких-то гиперинцидентов. Да и вообще, тогда люди учатся договариваться, находить компромиссы, прибегать к хитрости. Этот все некий опыт, который в жизни необходим», – уверен звезда.

Денис рассказал и о своих детях. Он рад, что его старший сын Тимофей с четырех лет занимается тхэквондо, а в 17 лет уже стал Чемпионом мира среди юниоров.

«При этом я не забуду, когда он в 10 лет пришел со школы с фингалом, тогда он уже был чемпионом Питера в своей категории. Я подумал, что кто-то из старшеклассников, но оказалось, что одноклассник», – поделился артист.

Сын не рассказал подробностей, но выдал мудрую фразу, которая очень удивила отца. Мальчик сказал, что он не трогал соперника, так как является профессиональным спортсменом. Но предупредил, что в следующий раз обидчик «получит по полной».

«Я тогда его дико зауважал», – говорит Клявер.

Певец отмечает, что с дочерью подобных ситуаций не было, а младший сын Даня тоже занимается спортом. Но мужчина переживает, что наследник слишком эмоциональный и чувствительный. С опытом звездный папа понял, как найти подход к каждому ребенку.