«Я бы поехал»: Сергей Зверев готов отправиться за Пугачевой в Израиль

Когда-то Сергей Зверев и Алла Пугачева считались близкими друзьями. Их отношения были настолько теплыми, что известный стилист всегда называл артистку своей главной музой. Тем не менее годы прошли, и знаменитостям не удалось остаться приятелями. Сейчас каждый из них живет своей жизнью: только Примадонна отечественной эстрады в Израиле, а Зверев - в России. В новом интервью для Алены Жигаловой Сергей высказался о переезде певицы.

По словам стилиста, он долго не верил в эмиграцию Аллы Борисовны и защищал ее от нападков звездных коллег. Зверев считал, что артистка отправилась в Израиль на лечение и в скором времени обязательно вернется в РФ, но время все расставило по своим местам.

«Я всем говорил: "Что вы гоните?". Ее устраивают там врачи, климат, и если бы у меня была возможность лечиться в этой клинике, то я бы поехал», — вспомнил о своих ошибочных суждениях Сергей.

Ранее мужчина впервые объяснил причину их разлада с Пугачевой. Зверев сообщил, что между ним и певицей встал один человек, который повлиял на решение Аллы Борисовны о дружбе с Сергеем. Подробности читайте в этой статье.