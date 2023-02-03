«Я боялась»: Дана Борисова пояснила причины своего отсутствия на дне рождения Волочковой

Милые бранятся – только пиарятся.

Примерно так расценили фолловеры ситуацию с приглашением телеведущей Даны Борисовой на 47-ю годовщину ее коллеги Анастасии Волочковой.

Дана не пошла. И пояснила, что искренне боится испортить праздник.

Я как предчувствовала, что без скандала там не обойдется! – написала она с соцсетях.

Никакого особого скандала, кроме конфузного поедания именинницей живой розы с кремового торта, в роскошном особняке не наблюдалось, - сообщает Газета.Ru.

Ну разве что, все гости – Прохор Шаляпин, Анна Калашникова, Никита Джигурда, Катя Лель и прочие завсегдатаи тусовки – были сильно навеселе.

Видимо, этого и не смога бы выдержать Дана, которая с некоторых пор рьяно борется за здоровый образ жизни.

И на недавнем шоу «Звезды сошлись» весьма резко прошлась по «алкоголичке Волочковой, защищающей наркоманку Бочкареву». Волочкова, сдерживая ярость, попросила «никого не оскорблять. И не пиариться».