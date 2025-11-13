«Я беременная пила»: биологическая мать Даниеллы, от которой отказалась Алена Кравец, рассказала о себе

Светлана, биологическая мать Даниеллы Кравец, пришла на телевидение и рассказала о себе. Оказалось, что женщина вела разгульный образ жизни, когда забеременела.

Биологическая мать Даниеллы появилась в эфире шоу «Путь говорят». Она рассказала всем, в том числе Алене Кравец, которая удочерила ее ребенка, а после отказалась от него, что злоупотребляла спиртным во время беременности.

«Я пила. Да, я беременная пила, мне некуда было с ней идти. Моя мама не работала у Алены, как пишут многие. Мы не были знакомы. И я не продавала Свету, я оставила ребенка в роддоме, даже не отдавала в дом малютки», — рассказала Светлана.

Также биологическая мать Даниеллы обратилась к дочери. Она посоветовала девушке поблагодарить Алену Кравец, которая на время стала для нее матерью приемной.