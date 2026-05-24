«Взять в жены русскую девушку»: французский оперный певец объявил о намерении переехать в Россию

Об этом артист рассказал в интервью информационному агентству ТАСС.

Коффинье-Барри стал победителем VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту». Именно после этого триумфа французский артист решил связать свою судьбу с Россией.

«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится. Я очень люблю Россию», — поделился певец.

Артист подчеркнул, что чувствует себя в России счастливым. По его словам, именно эта страна является оплотом традиционных ценностей, в отличие от Франции, которая движется в неверном направлении.

Решение Коффинье-Барри не поддержали его родственники.

В последние годы всё больше западных артистов выражают симпатию к России и заявляют о желании работать здесь. Многие из них отмечают особую атмосферу и тёплый приём российской публики.