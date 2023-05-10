«Взял с собой раскладушку»: Алексей Ягудин ушел из дома

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин разоткровенничался в беседе с журналистами.

Оказалось, как и все молодые люди, в своё время он был не чужд эмоциональным поступкам и импульсивным решениям.

Даже сейчас Ягудин отзывается о себе как о человеке с внутренним ребёнком внутри. Погружает же его в воспоминания о прошлом одна из песен Николая Добронравова «Как молоды мы были».

Известно, что именно под неё Ягудин чаще всего выступал на льду. Оказалось – не просто так.

Композиция для него знаковая. Фигурист рассказал, что она напоминает ему период жизни, когда он, желая стать взрослым и самостоятельно принимать решения, буквально ушел из дома в квартиру, которую приобрёл для своих родителей. В квартире в это время шел ремонт.

«Я взял с собой раскладушку и жил в этом ремонте. Хотел повзрослеть. Сейчас, пусть в душе я всё ещё ребёнок, с головой хочу вернуться в те времена, потому что они учили меня снимать розовые очки. Я и до сих пор стараюсь ходить без них», – рассказал спортсмен информационному изданию Телепрограмма.pro.