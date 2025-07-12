Взобрался на высоту 4000 метров и прыгнул: Марк Эйдельштейн исполнил свою мечту

Звезда оскароносного фильма «Анора» Марк Эйдельштейн заявил, что исполнил свою мечту. Актер опубликовал в соцсетях фотографии с аэродрома, где все произошло.

В аккаунте 23-летнего артиста появились несколько историй. В одной из них Марк сидит в окружении парашютистов на аэродроме. Актер подписал снимок. В небольшом сообщении он раскрыл, что исполнил свою мечту.

Уже в следующей истории Эйдельштейн поделился моментом прыжка с парашютом. На видео Марк вместе с инструктором за спиной летит в небе.

По информации Telegram-канал Звездач, актер прыгнул в районе Коломны. Прыжок был совершен с высоты 4000 метров.

Ранее сообщалось, что Эйдельштейна едва не отчислили из театрального вуза. Увлечение Голливудом, по мнению преподавателей, мешало актеру учиться.