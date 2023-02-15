Выяснилось, что связывает истории болезней Костомарова и певицы МакSим

И звездный фигурист, и звездная певица попали в больницу в Коммунарке в разное время, но в схожем состоянии. И курс лечения был похож. Запущенная болезнь – реанимация – ЭКМО – угроза возникновения некроза конечностей.

Однако девушка инвалидом не стала, хотя и долечивалась потом совершенно в другом медучреждении. А вот крепкому, как скала, фигуристу, уже ампутировали кисти обеих рук и одну ступню.

Так, может быть, МакSim просто-напросто повезло?

Было бы неверным сравнивать состояние двух этих пациентов, - рассказывает порталу Пятый канал врач частной скорой помощи Лев Авербах. – У разных людей одни и те же болезни протекают по-разному, многое зависит и от иммунитета, и от генетической предрасположенности.

Врач напомнил, что по статистике, примерно 5% населения России не реагируют на «правильное» лечение в рамках предписанных стандартов. «Этот феномен невозможно объяснить. К тому врачи – не боги» - заметил Лев Авербах.