20:52, 15 февраля 2023
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Выяснилось, что связывает истории болезней Костомарова и певицы МакSим
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-nk3sm6ov3h»
И звездный фигурист, и звездная певица попали в больницу в Коммунарке в разное время, но в схожем состоянии. И курс лечения был похож. Запущенная болезнь – реанимация – ЭКМО – угроза возникновения некроза конечностей.
Однако девушка инвалидом не стала, хотя и долечивалась потом совершенно в другом медучреждении. А вот крепкому, как скала, фигуристу, уже ампутировали кисти обеих рук и одну ступню.
Так, может быть, МакSim просто-напросто повезло?
- Было бы неверным сравнивать состояние двух этих пациентов, - рассказывает порталу Пятый канал врач частной скорой помощи Лев Авербах. – У разных людей одни и те же болезни протекают по-разному, многое зависит и от иммунитета, и от генетической предрасположенности.
Врач напомнил, что по статистике, примерно 5% населения России не реагируют на «правильное» лечение в рамках предписанных стандартов. «Этот феномен невозможно объяснить. К тому врачи – не боги» - заметил Лев Авербах.
Источник:Пятый канал
Автор:Кирилл ЗенковТеги: