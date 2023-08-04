Вывезли на инвалидной коляске: Иван Краско рассказал о самочувствии после выписки

Артиста Ивана Краско выписали из больницы, сейчас он находится в инвалидной коляске. Звезда рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщается на сайте Пятого канала.

По данным источника, Краско выписали после улучшения самочувствия. Знаменитость отметил уровень медицинской помощи, оказанной ему. Также он сообщил, что очень соскучился по своей помощнице Дарье Пашковой и по сыновьям.

По признанию артиста, он будет жить нормальной жизнью, так как находится на пути к выздоровлению.

Напомним, что знаменитости вызвали бригаду скорой медицинской помощи на дачу 12 июня. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. Помощница заявила, что у Краско не двигалась вся левая часть тела. А в медицинском учреждении врачи еще диагностировали проблемы с сердцем. Предполагается, что здоровье мужчины ухудшилось на фоне перенесенного инсульта.