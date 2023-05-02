«Высмеивай, а не оскорбляй»: Оскар Кучера упрекнул Галкина* и высказался о судьбе Пугачевой

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). Год назад звездное семейство перебралось в Израиль и оборвало все связи с Россией. При этом знаменитости нередко оставляют гневные комментарии в адрес соотечественников. Подобное крайне не понравилось Оскару Кучере. В новом интервью для шоу «Давай поговорим» артист прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам Кучеры, никто не может юмористу запретить выступления за рубежом, однако способ заработка, основанный на высмеивании россиян, он считает некрасивым. Актер добавил: слова супруга Пугачевой — не сатира, а прямое оскорбление.

«У него такая позиция, иные нарративы. Некрасиво по отношению к своей стране, однако имеет право. Но где у него сатира? Высмеивай, а не оскорбляй», — высказался Оскар.

Кроме того, мужчина прокомментировал и судьбу Аллы Борисовны. Артист не стал критиковать ее и назвал «прекрасной певицей». При этом Оскар отметил: судить о личных качествах Пугачевой может лишь ее избранник: «Скажи мне, кто твой муж, и я скажу, кто ты».

Ранее Игорь Гуляев рассказал о визите к Пугачевой в Израиль и показал ее фото с оголенными бедрами. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой выяснилось, что 56-летняя Рената Литвинова больше не может скрывать свой настоящий возраст. Светская львица произнесла: «Чудес не бывает». Полное высказывание Литвиновой читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ