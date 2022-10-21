«Вышла замуж и сразу развелась»: Мария Голубкина о кольце на безымянном пальце

Актриса Мария Голубкина объяснила наличие обручального кольца на безымянном пальце, по которому многие решили, что она сменила свободный статус на замужний.

На вопрос журналистов звезда ответила, что украшению четыре года и на нем написана молитва Святого Патрика. Текст гласит: «Не устраши бедой, Господи, но вдохнови милосердием». Кольцо было изготовлено в мастерской при храме.

Еще одно украшение есть на другой руке актрисы. «Судя по кольцам на обеих руках, я и вышла замуж - и сразу развелась», - сказала знаменитость.

По мнению Голубкиной, в ее возрасте «не круто рассказывать про свадьбу», а тема замужества в данном случае неактуальна.

Напомним, у актрисы за плечами один официальный брак – с актером Николаем Фоменко. Семья просуществовала 13 лет, у пары родились двое детей.

ФОТО: East News