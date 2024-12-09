Вышла игра-ужастик про Павла Дурова, которому надо сбежать из тюрьмы

Вышла игра про освобождение создателя Telegram Павла Дурова из тюрьмы во Франции Free Durov от студии Raskumar Team. Об этом сообщается на странице проекта в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр Steam.

Free Durov является игрой-хоррором. В ней геймеру предстоит взять на себя роль Павла Дурова, который заключен в парижской тюрьме. По ходу прохождения программисту предстоит столкнуться со злобным президентом Франции Эммануэлем Макроном, делать приседания, решить дилемму двух стульев и многое другое.

Из описания игры также следует, что Free Durov «пропитана» юмором, самоиронией и множеством отсылок к популярным интернет-мемам.

В настоящий момент Free Durov можно приобрести и установить за 89 рублей.

Напомним, Павел Дуров был задержан вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в число которых входят распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество. 26 августа программиста освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму 5 млн евро. Суд изъял его паспорта на период расследования и предписал бизнесмену жить в Париже по конкретному адресу.

Ранее мы писали, что Павлу Дурову и его возлюбленной вернули телефоны и ноутбуки после изъятия.