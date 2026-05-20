Вышел финальный эпизод сериала «Пацаны». Он ставит точку в сюжете

«Пацаны» — один из самых популярных супергеройских сериалов последних лет, снятый для Amazon Prime Video. Проект рассказывает о команде мстителей во главе с Уильямом Бутчером, которые противостоят корпорации супергероев и их главному антагонисту — Хоумлендеру. В финальной битве участвуют Хьюи, Марвин Т. Милк, Старлайт и Кимико.

Создатель и шоураннер сериала Эрик Крипке лично раскрыл детали заключительного эпизода. По его словам, именно пятый сезон должен был логически завершить историю противостояния.

Премьера финального эпизода была назначена на 20 мая 2026 года. Однако Amazon Prime устроил преждевременный показ серии в кинотеатрах, что привело к массовой утечке спойлеров. Зрители начали публиковать фрагменты и детали финала в интернете задолго до официального выхода на стриминге.

Пятый сезон стал рекордным по просмотрам.

Несмотря на критику части фанатов в социальных сетях, каждый эпизод финального сезона посмотрели 57 миллионов зрителей по всему миру за пять недель. Сезон вошёл в топ-10 самых просматриваемых сезонов оригинальных сериалов Prime Video.

Напомним, сериал «Пацаны» выходил с 2019 года и за пять сезонов собрал многомиллионную аудиторию. Проект стал одной из самых успешных франшиз стримингового сервиса Amazon.