«Выпила все успокоительное»: Алина Астровская рассказала, как стресс на «Тайном миллионере» стоил ей 10 килограммов веса
Астровская стала победительницей первого российского реалити «Тайный миллионер», которое стартовало 15 февраля на СТС. По правилам игры один из участников получает золотой слиток стоимостью 10 миллионов рублей в начале проекта, но должен скрыть это от остальных. Алине удалось сохранить тайну до финала и забрать главный приз.
В беседе с сайтом Woman.ru телеведущая поделилась, что съёмки в Индии стали для неё серьёзным испытанием. «Из-за нервов и переживаний приехала домой с весом минус 10 кг», — рассказала Астровская. Звезда призналась, что так стрессовала на съёмках, что выпила все успокоительное. Перед отъездом муж и дети положили ей в чемодан что-то для поддержки, а справляться с эмоциями помогал психолог проекта.
Несмотря на трудности, Астровская не пожалела об участии. «Да, я хотела попробовать, потому что мне понравилась сама концепция», — отметила она. Главной задачей было не выдать себя — любое неосторожное слово или жест могли раскрыть, что именно она владеет призом.
Напомним, Алина Астровская известна как ведущая популярного шоу «Орёл и решка» на канале «Пятница». Ранее она рассказывала, что работа в проекте была связана с длительными разлуками с мужем Антоном Лаврентьевым, который также был ведущим программы. Из-за постоянных съёмок в разных странах паре даже пришлось обращаться к психологу, чтобы справиться с эмоциональным дисбалансом.
К слову, в семье Алины и Антона двое детей — четырёхлетний Теодор и годовалый Лев. В прошлом году на четвёртый день рождения старший сын удивил родителей необычным желанием: вместо игрушек попросил робот-пылесос. Астровская поделилась, что мальчик считал дни до встречи с подарком.