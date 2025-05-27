«Вылетит отсюда пробкой»: Яна Поплавская высказалась о получении Александром Реввой гражданства РФ

Яна Поплавская отреагировала на новость о получении Александром Реввой российского гражданства. В своем Telegram-канале актриса резко ответила журналистке Юлии Витязевой, которая встала на защиту «сбежавшего» из России, а потом вернувшегося ради заработков певца.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» осудила Юлию Витязеву, оправдавшую артиста, который вернулся в Россию, чтобы «зарабатывать здесь, потому что больше ему нигде заработать не удалось». Яна Поплавская напомнила, что Александр Ревва не только эмигрировал из страны в трудное время, но и отрекся от семьи из-за гражданской позиции.

«Урожденная украинка Витязева, тоже носитель приобретенного российского гражданства, утверждает, что Пирожков не дискредитировал российское руководство и армию… но как же его „черный квадрат“? Как же его бегство в Испанию? При этом она обходит момент, что Ревва отвернулся от Донецка и даже родного отца. И даже с матерью перестал общаться», — отметила артистка.

Знаменитость также порадовалась, что получивший гражданство РФ певец может запросто его лишиться «по целому ряду оснований».

«Это мы, кто здесь был всегда, навсегда останемся гражданами своей страны. Вредители, приспособленцы, прикинувшиеся россиянами, могут вылететь отсюда пробкой в любой момент. Пирожковы и прочие, которые гадят на россиян и учат их жизни, долго не задержатся», — заявила Яна Поплавская.

Актриса высмеяла лживое и наглое поведение звезд, «бросивших» страну и демонстрирующих любовь к Родине: «Так смешно, что нас учат любить нашу страну те, кто бросил свою страну ради теплого местечка».

Напомним, в январе 2023 года появились слухи о том, что Александр Ревва вместе с семьей уехал из России. Певец мог принять такое решение из-за бойкота на телевидении, когда его выступление на «Песне года» вырезали без объяснения причин. Однако сам артист утверждал, что не собирается покидать страну.

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