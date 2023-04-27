Выгорел: Дима Билан собирается закончить свою музыкальную карьеру

Певец заявил, что выгорел эмоционально и потерял физическую форму.

Проблемы со здоровьем у 41-летней звезды уже не первый раз активно обсуждаются в обществе.

Боли в позвоночнике, сбои в пищеварительной системе, перенесенная полостная операция, коронавирус — все эти неприятные события резко ухудшили физическое состояние артиста.

Недавно певец выступал перед школьниками. На мероприятии один подросток задал звезде смелый и острый вопрос, не собирается музыкант завершать карьеру, и есть ли для этого какие-то причины.

Билан ответил, что его не раз посещали навязчивые мысли на фоне физической усталости и эмоционального выгорания от популярности.

Знаменитость пооткровенничала с ребятами о том, что ему очень трудно сохранять имидж и быть всегда идеальным.

Также артист признался, что иногда мечтает взять отпуск, но из-за плотного графика сделать это просто нереально. Поэтому поп-звезда задумывается о завершении карьеры и о длительном восстановительном отдыхе.

«Когда ты устал от того, что тебя дергают все время на улице. Когда ты идёшь, ковыряешься в носу, достаешь какую-то козулю, я не знаю, а тебя снимают в этот момент. Когда ты устал, а у тебя обязательства и нужно выходить на сцену, а у тебя нет голоса, и это длится неделями, месяцами. И ты выгораешь…» сообщает портал «7Дней.ru».