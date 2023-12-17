«Выглядит бодрячком»: Игорь Николаев впервые появился на ТВ после операции на сердце

Осенью этого года 63-летний композитор Игорь Николаев перенес коронарное шунтирование из-за проблем с сердцем. Восстановление артиста прошло достаточно быстро. В середине ноября он выступил в большом зале Московской консерватории, а затем принял участие в сборном концерте «Песня года». Накануне певец появился на ТВ, чтобы поздравить с 75-летним юбилеем своего хорошего друга и однофамильца — Юрия Николаева.

Композитор появился в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. Артисты знакомы уже много лет и шутят над слухами об их родственных связях. Юрий Николаев вспоминал, что даже называл Игоря Юрьевича в шутку «сынком».

Николаев рассказал, как вместе со своим родным папой написал для шоумена песню «Остров Юрий».

«Она именно про нашего юбиляра. Про то, кто он всю жизнь противостоит разным обстоятельствам. Но всегда выходит победителем», — рассказал композитор.

В эфире Николаев преподнес другой музыкальный подарок Юрию Александровича — новую песню «18 лет».

Поздравить юбиляра пришли многочисленные гости. В их числе: Дмитрий Харатьян, Алексей Пиманов, Юрий Антонов, Владимир Матецкий, Наталья Нурмухамедова и другие.

Пользователи Сети отметили, что Игорь Николаев прекрасно выглядит после операции. Поклонники пожелали ему крепкого здоровья.

«Николаев выглядит бодрячком», — написали пользователи.

Напомним, по данным СМИ, певец перенес обширный инфаркт, поэтому ему потребовалось хирургическое вмешательство. Врачам удалось стабилизировать его состояние: спустя время Игоря отправили домой.