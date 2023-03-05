Выдержал 10 операций и вылечил ногу: куда пропал победитель «Голос. Дети» Данил Плужников

В 2016 году в шоу «Голос. Дети» участвовал Данил Плужников, который имеет нарушение роста костей. Он сразу влюбил в себя членов жюри и зрителей, заняв первое место. Позже начал выступать на различных фестивалях и конкурсах, однако последнее время о мальчике мало слышно.

Оказалось, что Данил улучшает свое здоровье. Врачи занялись исправлением его генетического заболевания, чтобы 21-летний юноша смог передвигаться без коляски.

Как рассказал Даня, ему поставили аппарат Илизарова, и за год парню удалось вылечить одну ногу. Для этого ему понадобилось около 10 операций.

Сейчас артист планирует операцию по исправлению угла сустава.

«В сентябре придется еще раз поехать, чтобы на бедренной кости сверху, у таза, у сустава сломать косточку, довернуть, потому что у меня очень плохой угол сустава», — пояснил Плужников.

Также врачи будут переделывать таз, бедро и голень на двух ногах.

Данил надеется на скорейшее выздоровление и не оставляет творчество — сочиняет музыку.