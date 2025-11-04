Выдало покрасневшее лицо: актера Дмитрия Петрашевича остановили сотрудники ГИБДД из-за подозрений в опьянении

Сотрудники ГИБДД остановили актера Дмитрия Петрашевича в Москве. Инспекторы заподозрили его в пьяной езде, передает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, автомобиль с актером привлек внимание сотрудников ночью на мосту в Лужниках. Петрашевич заявил, что трезв, однако инспекторы посчитали иначе. Они обратили внимание на покрасневшее лицо Дмитрия и предложили пройти медосвидетельствование.

От поездки с сотрудниками ГИБДД Петрашевич отказался. Позже он сам посетил государственную клинику и сдал необходимые анализы. Сейчас актер хочет добиться справедливости.

В беседе с Telegram-каналом он заявил, что инспекторы провели досмотр без оснований и не дали ему ознакомиться с протоколом. Дмитрий требует, чтобы действия должностных лиц проверили на нарушения.

Петрашевич снимается в сериалах и фильмах. Его можно увидеть в таких проектах, как «Скорая помощь», «Балабол», «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее сообщалось, что суд продлил на три месяца меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой. В августе ее задержали с вейпом, в котором находились запрещенные вещества.