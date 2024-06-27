«Выбор был осознанным и продуманным»: обращались ли к омбудсмену Москальковой уехавшие звезды

Уехавшие за границу знаменитости не подавали жалоб к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой. Об этом омбудсмен заявила в разговоре с Абзацем.

Она отметила, что обращений от уехавших звезд ей не поступало. Москалькова уверена: артисты сделали осознанный выбор, поэтому им вряд ли нужна какая-либо помощь.

«Я думаю, что их выбор был осознанным и продуманным. Поэтому им вряд ли нужна в данном случае помощь федерального российского омбудсмена», — сказала омбудсмен на полях XII Петербургского международного юридического форума.

После начала спецоперации на Украине некоторые звезды раскритиковали действия властей и уехали жить за границу. Среди них: актер Дмитрий Назаров, певица Светлана Лобода, актриса Чулпан Хаматова и многие другие. В том числе покинула страну Алла Пугачева. Сначала она обосновалась с семьей в Израиле, а после отправилась на Кипр.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов призвал забыть об уехавшей из России певице Софии Ротару со словами: «пора старушку оставить в покое».