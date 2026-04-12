«Вы врете! С ума сошли?!»: Татьяна Васильева пришла в шок, узнав, что станет бабушкой в восьмой раз

Как сообщает StarHit, Филипп Васильев преподнес матери необычный подарок — фотографию УЗИ своей жены.

Татьяна Васильева стала известна благодаря ролям в культовых советских фильмах и многолетней работе в театре. Актриса является многодетной бабушкой — в 2025 году она в седьмой раз получила этот статус от своего сына Филиппа, который воспитывает большую семью.

Когда Филипп показал матери снимок с УЗИ, Васильева не смогла сдержать эмоций. «Вы врете! С ума сошли?!» — воскликнула актриса, увидев доказательство того, что скоро в семье появится восьмой внук или внучка.

Сын запечатлел искреннюю реакцию матери на камеру и поделился забавным роликом с подписчиками. На видео видно, как народная артистка сначала не верит услышанному, а затем приходит в восторг от новости.

Невестка Татьяны Васильевой ожидает очередного ребенка. Для Филиппа это станет еще одним пополнением в его многодетной семье.

Напомним, буквально на днях 79-летняя Татьяна Васильева попала в ДТП в центре Москвы. Актриса направлялась на тренировку в спортивный клуб на Таганке, когда автомобиль проехал по её ногам. Водитель скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую сидеть на обочине. По словам сына и невестки артистки, Васильева испытывала дикие боли в ногах. Позже выяснилось, что актриса получила повреждение связок и разрыв мышц левой стопы, но переломов не было. Полиция установила личность водителя по записям камер наблюдения, Васильеву вызвали в суд для дачи показаний. Несмотря на травму, актриса уже вернулась к работе.